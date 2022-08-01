طيران الإمارات: هذه مؤهلات طاقم الطائرة وهكذا يتم تدريبهم واختيارهم

تحدثت مظيفة الطيران رشا حرحار، والتي تعمل لدى طيران الإمارات، لموقع النهار اونلاين، عن عمل طاقم الطائرة والتحديات التي يواجهونها أثناء الرحلات.

وجاء الحوار كالتالي:

كيف يساهم طاقم طيران الإمارات في حسن سير الرحلات؟

في طيران الإمارات، نشجع دائمًا على التخطيط المسبق، ويعد التواصل أمر بالغ الأهمية من أجل حسن سير الرحلة. ولهذا السبب، يتعين علينا، بصفتنا طاقم الطائرة، الوصول إلى مقر طيران الإمارات قبل ساعتين من موعد المغادرة المقرر للرحلة من أجل حضور جلسة تعريفية قصيرة لتلقي تعليمات ما قبل الطيران

، تستغرق هذه الجلسة 30 دقيقة وتتيح لنا فرصة جيدة لمناقشة الرحلة التي سنديرها كفريق واحد، نقوم بمراجعة تفاصيل الرحلة، مثل طول الرحلة وقائمة بيانات الركاب ونوع الخدمات التي سيتم تقديمها أثناء الرحلة وأي تفاصيل أخرى ذات صلة. بعد الانتهاء من هذه الجلسة، نتوجه إلى الطائرة لإجراء فحوصات السلامة والأمان على معدات الطائرة، مثل طفايات الحريق والأدوات الطبية، بالإضافة إلى إجراء تفتيش أمني للطائرة، وهذا أيضًا هو الوقت الذي نتسلم فيه الوجبات بعد إجراء الفحوصات. وبمجرد الاطمئنان على سلامة جميع الفحوصات، نسمح بالصعود إلى الطائرة لبدء استقبال ركابنا على متنها.

ما أهم دور يقوم به أفراد الطاقم؟

دورك كأحد أفراد طاقم الطائرة يتجاوز بكثير مجرد تقديم الخدمة، إذ تأتي سلامة الركاب على رأس أولوياتنا. من الممكن حدوث أي شيء على متن الرحلة، فقد ينتاب أحد الركاب الشعور بالضيق أو القلق وقد تقع أي حالة طارئة، وفي كل الأحوال من المتوقع أن تقود الأمور بكل ثقة وتتحكم في إدارة أي موقف. ولحسن الحظ، من خلال التدريب الذي يستمر لمدة 8 أسابيع والذي نخضع له قبل بدء الطيران، نتلقى تعلم على مستوى عالمي في هذا المرفق المصمم على أحدث طراز، والذي يعدنا لمواجهة أي سيناريو، بدءًا من تعلم كيفية التعامل مع أي حالة طبية إلى الإجراءات التى تتبع في حالة الهبوط الاضطراري.

هل تواجه تحديات أو مواقف أثناء رحلاتك تتطلب قرارات فورية وصارمة؟ هل يمكنك أن تذكر لنا بعض المواقف الأكثر صعوبة التي تواجهها كطاقم طيران؟

بصفتنا طاقم طيران، قد نواجه أحيانًا موقفًا صعبًا على متن الطائرة ولكن عندما يحدث ذلك، فإن أول شيء يجب فعله هو التزام الهدوء والتصرف باحتراف للعمل على عدم تصعيد الموقف. ووفقًا للمشكلة التي تنشأ، نحدد التقنيات والموارد التي نستعين بها لحلها. على سبيل المثال، في أحد الأيام، كنت أمر بالمقصورة لإجراء آخر الفحوصات قبل الإقلاع، وأثناء مرورنا للتأكد من أن الجميع قد وضعوا أحزمة مقاعدهم استعدادًا للإقلاع، لاحظت أن أحد الركاب رفض وضع حزام الأمان الخاص به وبالتالي لم يمتثل لقاعدة إجراءات السلامة الإلزامية لطيران الإمارات، ومن أجل التعامل مع هذا الراكب غير الملتزم، استخدمت أحد الاختصارات المفيدة باللغة الإنجليزية والتي تعلمنا إياها في طيران الإمارات أثناء تدريبنا كخطة عمل وهي ASI – وتعني بالعربية: اسأل، اقترح، أصر.

لذلك طلبت من الراكب أولاً وبكل أدب أن يضع حزام الأمان، عندما رأيت أنه لم يتخذ أي خطوة لتنفيذ اقتراحي عليه بارتداء حزام الأمان لأننا على وشك الإقلاع، ولأنه كان لا يزال يتجاهل تعليماتي، كان علي أن أكون حازمًا وأصررت عليه أن يضع حزام الأمان من أجل سلامته وسلامة الركاب الآخرين، الأمر الذي استجاب له بشكل إيجابي وقرر الامتثال لتعليماتي.

ما هي مؤهلات طاقم الطائرة خاصة وأن أفراد الطاقم يعتبرون سفراء لشركات الطيران؟

يجب على المتقدم إكمال الحد الأدنى من التعليم الثانوي (الصف 12) (ما يعادل مستوى شهادة البكالوريا في الجزائر) مع خبرة سنة واحدة على الأقل في مجال الضيافة أو خدمة العملاء (لمزيد من المعلومات، يرجى الدخول على هذا الرابط). طاقم طيران الإمارات عبارة عن مزيج عالمي من المهنيين الشباب من أكثر من 160 جنسية، يتشاركون حب السفر ويحلقون بخلفياتنا المتنوعة في السماء. في الواقع، كان العديد من طاقم الطائرة لدينا من المحامين أو الممرضات أو حتى المصممين في حياتهم السابقة، أنا نفسي كنت مهندسًا! كواجهة لعلامتنا التجارية، نحن دائمًا على استعداد لإثراء تجربتك على متن الطائرة من خلال تنوعنا بالإضافة إلى ما نتمتع به من مهارات ممتازة في تقديم الخدمة والاهتمام بالتفاصيل.

كيف يتم تدريب طاقم الطائرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها الطائرة أثناء الرحلة، وخاصة في حالات الطوارئ؟

نخضع نحن أعضاء طاقم الطائرة، قبل البدء في الطيران، لعملية تدريب مكثفة وصارمة لمدة 8 أسابيع تقريبًا. هذا التدريب يعدنا لمواجهة أي شيء، من إطفاء الحريق إلى حالات الولادة على متن الطائرة. وفي كلية التدريب التابعة لطيران الإمارات، لدينا أجهزة محاكاة حركة كاملة تعيد إنشاء سيناريوهات الطوارئ. ويوفر لنا مرفق التدريب المتطور فرصة أن نعيش تجربة أي سيناريوهات طوارئ قد تحدث على متن الطائرة أو على الأرض، وتتم تغطية جميع السيناريوهات لضمان استعدادنا التام لمواجهة لأي شيء، سواء كنا نقوم بالإخلاء من خلال منزلق الطابق العلوي لطائرة إيرباص 380، أو نكافح الحرائق الحقيقية في مرفق مدربي الإطفاء المصممة لهذا الغرض، أو نتعلم تقنيات البقاء على قيد الحياة في الماء في حوض السباحة ذي درجة الحرارة المنخفضة. وفي طيران الإمارات، تأتي السلامة على رأس أولوياتنا، علاوة على ذلك، يتعين علينا العودة إلى كلية التدريب كل عام للحصول على دورة تدريبية تنشيطية لمدة يومين لتحديث معرفتنا باستمرار.

ما النصائح التي توجهها لمن يريد أن يصبح ضمن طاقم في طيران الإمارات على وجه التحديد؟

أعلم أن هناك العديد من الشباب الطموحين الذين ينبهرون بالطيران ويرغبون في أن يبدأوا حياتهم المهنية في هذه المهنة، خاصة مع طيران الإمارات التي تفخر بتميزها في الخدمة. ونصيحتي الأولى هي السماح لشخصيتك الكاريزمية بالتألق – تذكر أن تكون ودودًا لأنك ستتفاعل مع أشخاص من دول ولغات وثقافات مختلفة، علاوة على ذلك، حاول التفاعل مع من تتعامل معهم – سواء أثناء المقابلات الشخصية أو على متن الطائرة، فالانطباعات الأولى تدوم. نحن نحرص في طيران الإمارات على أن نترك انطباعًا إيجابيًا دائمًا، حيث نحيي عملائنا بابتسامة رقيقة منذ لحظة صعودهم إلى الطائرة، مما سيخلق جوًا وديًا مريحًا، وغالبًا ما يمكن أن تقول لغة جسدنا أكثر بكثير مما تقوله الكلمات.

أخيرًا، عندما تنضم إلى طاقم الطائرة، فستصبح وجه شركة الطيران التي تعمل بها، وتمثل القيم الأساسية لشركتك وهويتها. وفي طيران الإمارات، نفخر بتمثيل هوية علامتنا التجارية المتمثلة في الاحترافية والتطور والمثالية والعالمية في كل رحلة من رحلاتنا.