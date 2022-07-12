طيران الإمارات وكندا تُبرمان شراكة استراتيجية لتبادل الرموز

أعلنت “طيران الإمارات” و”طيران كندا” اليوم عن اعتزامهما ابرام اتفاقية شراكة استراتيجية. ستتيح المزيد من الخيارات للمسافرين عبر شبكة الوجهات التابعة لكل من الناقلتين، كما تساهم في الوقت نفسه بالارتقاء بتجربة سفرهم.

وستقوم “طيران الإمارات” و”طيران كندا” بموجب هذه الاتفاقية بإطلاق شراكة لتبادل الرموز فيما بينهما، في وقتٍ لاحق من العام الحالي.

وستتيح هذه الشراكة لمسافري “طيران كندا” التمتع بخيارات متميزة للسفر إلى دولة الإمارات والعديد من الوجهات الأخرى عبر دبي.

كما سيحظى مسافرو “طيران الإمارات” بتجربة سفر متميزة عند السفر إلى تورنتو. والعديد من الوجهات الرئيسية ضمن شبكة الوجهات التابعة لـ”طيران كندا”.

كما ستتيح هذه الشراكة للمسافرين إمكانية حجز رحلات مُتصلة إلى مختلف الوجهات ضمن شبكتي الناقلتين بسهولة. وذلك باستخدام تذكرة سفر واحدة.

ومن خلال مواصلة الرحلات بشكل سلس عبر مركز العمليات العالمية التابع لكل من الناقلتين. إلى جانب الاستفادة من نقل الأمتعة إلى الوجهات النهائية للمسافرين بكفاءة وسلاسة عاليتين.

وقال السير تيم كلارك، رئيس “طيران الإمارات” «إنها شراكة هامة ستُمكٍن مسافرينا من الوصول إلى المزيد من الوجهات في كندا والأمريكتين. عبر محطتنا في تورنتو ومحطاتنا الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تفتح هذه الشراكة أيضاً مجموعة واسعة من الخطوط الجديدة للمسافرين عبر الشبكتين واسعتي النطاق للناقلتين في الأمريكتين، الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا.

وأضاف السير تيم كلارك بقوله: يسرنا ابرام الشراكة مع “طيران كندا”. والتي تُعد واحدة من أعرق الناقلات الجوية في أمريكا الشمالية، والناقلة الرسمية لكندا. ونتطلع إلى العمل بشكل مشترك على التقدم في المجالات المتنوعة، لتزويد مسافرينا بخيارات وتجارب سفر أفضل».

طيران الإمارات.. سمعة عالمية رفيعة

وقال ميشيل روسو، رئيس “طيران كندا” ورئيسها التنفيذي: «بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق انتشارنا العالمي. والاستفادة من الفرص المُتنامية المُتاحة في أسواق السفر، وخاصة رحلات السفر لزيارة الأصدقاء والأقارب. التي تخدم المجتمعات الكبيرة متعددة الثقافات في كندا. يسرنا إطلاق شراكة استراتيجية مع “طيران الإمارات”، الناقلة الإماراتية التي تحظى بسمعة عالمية رفيعة. ويقع مقرها في دبي، المدينة النابضة بالحيوية. حيث ستتيح هذه الاتفاقية الاستراتيجية تكامل شبكتي الناقلتين، على النحو الذي يمنح مسافري “طيران كندا”. خيارات إضافية مريحة عند السفر بين كندا ودولة الإمارات، وكذلك عند سفرهم إلى وجهات أخرى عبر دبي».

كما أضاف ميشيل روسو بقوله: «نتطلع إلى تقديم رموز “طيران كندا” على رحلات رئيسية لـ”طيران الإمارات”. بالإضافة إلى تقديم رموز رحلات “طيران الإمارات” على رحلات مُنتقاة لـ”طيران كندا”. كما نتطلع إلى الترحيب بمسافري “طيران الإمارات” على متن رحلاتنا في وقتٍ لاحق من العام الجاري».

وستعمل الناقلتان على تعزيز تجربة المسافرين من خلال مزايا مُتبادلة لكثيري الأسفار على متن رحلاتهما. إلى جانب إمكانية الاستخدام المتبادل لصالات المسافرين التابعة للناقلتين في المطارات. والمُتاحة لمسافريهما المؤهلين.

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشراكة بين الناقلتين والخطوط المحدًدة التي ستستفيد من شراكة تبادل الرموز فيما بينهما، وذلك عند توقيع اتفاقية الشراكة.

تنبيه من «طيران كندا» بشأن البيانات المستقبلية المتوقعة

قد تتضمن الاتصالات العامة من «طيران كندا» بيانات تطلعية بالمعنى المُتعارف عليه في قوانين الحماية السارية.

وقد تشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، التعليقات المتعلقة بالإرشادات، الاستراتيجيات، التوقعات. العمليات المُخطط لتنفيذها، أو الإجراءات المستقبلية.

وتستند البيانات التطلعية بطبيعتها إلى الافتراضات، وهي عُرضة لمخاطر ومستويات ملموسة من عدم اليقين بشأن الأعمال التجارية.

وقد تختلف النتائج الفعلية على نحو ملموس عن النتائج المُشار إليها في البيانات التطلعية، وذلك نظراً لعدد من العوامل. بما في ذلك العوامل المُحدّدة في هذا البيان الصحفي وفي ملف الافصاحات العامة الصادرة عن «طيران كندا». والمُتاح على الموقع الشبكي www.sedar.com..

كما تمثل البيانات التطلعية توقعات من جانب «طيران كندا» في تاريخ إصدار هذا البيان، وقد تكون عُرضة للتغيير بعد ذلك التاريخ.

وتُبرئ «طيران كندا» ذمتها من أي نية أو التزام لتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية. سواء بسبب معلومات جديدة، أحداث مستقبلية أو غير ذلك، فيما عدا ما هو مطلوب بموجب قوانين الحماية السارية.

نبذة عن «طيران الإمارات»

رسخت «طيران الإمارات» سمعة عالمية رفيعة بفضل تفرد خدماتها، الأمر الذي توج بحصدها الكثير من الجوائز الدولية المرموقة. وتسير الناقلة رحلاتها إلى أكثر من 130 مدينة عبر قارات العالم الست، من خلال مركزها العالمي. الذي يتسم بمستويات رفيعة من الكفاءة في دبي.

كما شغل الناقلة أكبر اسطول في العالم من الطائرات العصرية عريضة الهيكل من طرازي «إيرباص أيه 380» و«بوينغ 777». والمجهزة بأحدث وسائل الراحة في الأجواء.

وقد فازت «طيران الإمارات» أيضا بالعديد من الجوائز تكريماً لتميزها عبر كافة قطاعات عملياتها. بما في ذلك فوزها بجائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم» ضمن جوائز «تصنيفات أبيكس الرسمية للناقلات الجوية». وتعد قمة جوائز «خيارات المسافرين من أبيكس»، كما نالت الناقلة أيضا تصنيف «ناقلة خمسة نجوم» من «أبيكس».

نبذة عن «طيران كندا»

«طيران كندا» هي أكبر ناقلة محلية ودولية في كندا، والناقلة الرسمية للبلاد، وهي عضو مؤسس في تحالف «ستار آلاينس». شبكة النقل الجوي الأكثر شمولية على مستوى العالم.

وتتميز «طيران كندا» بكونها الناقلة الجوية الدولية الوحيدة في أمريكا الشمالية الحائزة على تصنيف أربعة نجوم من «سكاي تراكس». شركة الأبحاث المُستقلة في المملكة المتحدة، والتي منحت «طيران كندا» أيضاً في عام 2021 جوائز. «الناقلة الجوية التي تمتلك أفضل موظفين في أمريكا الشمالية». «الناقلة الجوية التي تمتلك أفضل موظفين في كندا»، «الناقلة الجوية التي تمتلك أفضل صالة. مُخصصة لمسافري درجة رجال الأعمال في أمريكا الشمالية».

بالإضافة إلى منحها «جائزة التميز» لتعاملها مع جائحة «كوفيد-19». وفي عام 2021 أيضاً. فازت «طيران كندا» بجائزة «أفضل ناقلة جوية في أمريكا الشمالية» من «غلوبال ترافلر». وذلك للعام الثالث على التوالي.

وفي جانفي 2021، حصلت «طيران كندا» على «شهادة الفئة لذهبية» من «أبيكس» عن برنامجها للتنوع الحيوي «كلين كير+». للتعامل مع جائحة «كوفيد-19»، لتكون بذلك الناقلة الوحيدة في أمريكا الشمالية التي تنال أعلى التصنيفات من «أبيكس».

كما تلتزم «طيران كندا» أيضاً بتحقيق هدف خفض مستوى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها العالمية إلى الصفر بحلول عام 2050.