طيران الإمارات يستأنف الرحلات إبتداء من 6 أفريل

أعلن رئيس هيئة دبي للطيران المدني أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن شركة طيران الإمارات حصلت على الموافقة للبدء بتشغيل عدد من رحلات الركاب اعتبارا من 6 أفريل.

وكتب آل مكتوم، اليوم الخميس، على صفحته بتويتر: “ستنقل هذه الرحلات مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين بالعودة إلى بلدانهم، وستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات”.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن طيران الإمارات تتطلع إلى استئناف خدمات الركاب تدريجيا، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل.

وأكد آل مكتوم، أن الشركة ستعمل على ضمان الإجراءات الصحية لحماية موظفيها وعملائها.

وأعلنت طيران الإمارات، في 25 مارس الماضي، عن تعليق مؤقت لجميع رحلات نقل الركاب.