طيران الإمارات يوفر رحلات يومية إلى الجزائر العاصمة اعتباراً من 7 ديسمبر

أعلنت طيران الإمارات عن إضافة رحلة أسبوعية سابعة من الجزائر العاصمة اعتباراً من 7 ديسمبر.

ومن خلال هذه الإضافة الجديدة، التي تأتي بعد شهر واحد فقط من إضافة رحلة أسبوعية سادسة. يعود برنامج طيران الإمارات بين العاصمة الجزائرية ,ودبي إلى مستواه ما قبل الجائحة، ليوفر رحلات يومية على هذا المسار، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من جانب المسافرين.

وتعمل رحلة طيران الإمارات الجديدة أيام الأربعاء، بطائرة بوينج777-300ER. . وتقلع طائرة الرحلة EK758 من الجزائر العاصمة في الساعة3:30 عصراً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 1:00 صباح اليوم التالي.

بينما تغادر الرحلة EK757 دبي في الساعة 8:10 صباحاً وتصل إلى مطار هواري بومدين الدولي في الجزائر العاصمة في الساعة 12:40 ظهراً.

ويستمتع المسافرون مع طيران الإمارات بأفضل تجربة في الأجواء. بما في ذلك تذوق أطباق متعددة مستوحاة من المنطقة مع تشكيلة كبيرة من المشروبات الفاخرة.

كما يمكنهم الاسترخاء أثناء الرحلة، بينما يستمتعون بأكثر من 5000 قناة على نظام طيران الإمارات الفريد. للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية. حيث تعرض الأفلام العربية والأجنبية الحديثة والكلاسيكية والبرامج التلفزيونية والموسيقى وبرامج البث الصوتي الرقمي (البودكاست) والألعاب والكتب الصوتية.

ويمكن حجز تذاكر الرحلات الجوية من وإلى الجزائر علىemirates.com. وتطبيق طيران الإمارات ومكاتب مبيعات طيران الإمارات، أو عن طريق وكلاء السفر وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.