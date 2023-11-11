طيران الاحتلال يقصف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة

قام طيران الاحتلال الصهيوني ، امسية اليوم، بقصف مستشفى مهدي للولادة غرب غزة، حيث أسفر هذا الهجوم عن استشهاد طبيبين وجرحى وسط النازحين بعد قصف مستشفى مهدي.

هذا ويتواجد مئات النازحين داخل وفي محيط مستشفى مهدي للولادة.

وكشف الهلال الأحمر الفلسطيني، ان الأطفال الرضع في مستشفى القدس بغزة يعانون من الجفاف بسبب نفاد الحليب.

وكان مدير الشفاء الطبي، قد كشف أن طائرات صهيونية مسيرة تطلق النار الآن على المستشفى.

فيما توفي طفلين في حضانة مجمع الشفاء الطبي، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة.

وصرحت المديرة التنفيذية لليونسيف، بأن التقارير عن وفاة أطفال رضع في مستشفى الشفاء جراء انقطاع الكهرباء تثير قلقا عميقا.