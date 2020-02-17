طيران الطاسيلي تدعم أسطولها الداخلي بثلاثة خطوط

تعمد شركة طيران الطاسيلي إلى توسيع شبكتها الخاصة بالنقل الداخلي من خلال إطلاق ثلاثة خطوط جديدة.

وتربط هذه الخطوط الجزائر العاصمة بكل من مشرية غرداية ومعسكر وذلك إبتداءا من شهر مارس القادم.

وتدعيم هذه الخطوط الداخلية الثلاثة قد حدد ليوم 4 و 5 و 25 مارس القادم.

وقررت الشركة إنزال طائراتها Q200بمطار مشرية بمعدل ثلالث رحلات أسبوعية وبرحلتين أسبوعيتين بكل من مطار معسكر وغرداية.

و بالمقابل ستعزز مدينة الوادي برحلتين أسبوعيتين إبتداءا من 3 مارس

وأضافت الشركة حسب ما نقلته وكالة الأنباء أنها قد حددت تعريفة ترويجية لإطلاق مجموع هذه الوجهات بنسبة أقل من30 بالمائة.

وأضافت أن هذه التعريفة الترويجية ستطبق خلال 30 يوم وإبتداءا من اطلاق كل خط مع فترة سفر صالحة لمدة 6 أشهر