طيران الطاسيلي تستأنف رحلاتها من وإلى هذا المطار

استأنفت الشركة الوطنية للنقل الجوي، “طيران الطاسيلي” رسميا رحلاتها من مطار ستراسبورغ انتزهيم بفرنسا .

وذلك بعد الإنتهاء من أشغال تجديد مدرج الهبوط التي تسببت في تعليق الحركة الجوية من وإلى هذا المطار منذ 14 مارس الماضي.

ووفقا لرئيس مجلس إدارة مطار ستراسبورغ الدولي، فقد تم تركيب 700 مصباح منارة، وإدخال نظام LED لتوفير 30٪ من الكهرباء.

وكانت شركة الطيران التابعة لسوناطراك، قد أعلنت في وقت سابق عن التحويل المؤقت لرحلاتها المنتظمة باتجاه مطار ستراسبورغ انتزهيم (فرنسا) نحو مطار بال-ميلوز-فريبورغ جراء هذه الاشغال.

وللإشارة، تخدم خطوط طاسيلي للطيران مطار ستراسبورغ انطلاقا من عدة مدن جزائرية، حيث يتعلق الأمر بكل من الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران.

وخلال موسم الإصطياف، تخطط طاسيلي لخدمة خط الجزائر – ستراسبورغ بمعدل رحلتين أسبوعيا كل يوم اثنين وخميس، بالإضافة إلى رحلة أسبوعية من ستراسبورغ إلى قسنطينة ورحلة أخرى إلى مطار وهران.

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