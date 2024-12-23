طيران الطاسيلي تطلق خطا جديدا

أعلنت شركة طيران الطاسيلي، اليوم الإثنين، عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين الجزائر العاصمة وتندوف، وذلك في إطار تعزيز خدمات النقل الجوي الداخلي وتوفير خدمة عمومي إضافية.

وحسب بيان للشركة، سيكون هذا الخط الجوي الجديد “الجزائر - تندوف – الجزائر” متوفراً بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم أحد. ابتداءً من تاريخ 19 جانفي 2025.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه الخدمة الجوية الجديدة تهدف إلى تسهيل حركة تنقل و ترحال المواطنين بين المنطقتين. مع توفير تجربة سفر مريحة وآمنة لجميع المسافرين.

كما دعت طيران الطاسيلي زبائنها إلى الاستفادة من هذه الرحلة الجديدة وحجز تذاكرهم عبر مختلف قنواتها المعتمدة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني والمكاتب التجارية.

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