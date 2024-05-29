طيران الطاسيلي تعلن عن أسعار ترويجية على هذا الخط

أعلنت شركة طيران الطاسيلي, اليوم الأربعاء, عن أسعار ترويجية حصرية على خط الجزائر-باريس-الجزائر ابتداء من 24 ألف دج/177 أورو, خلال الفترة الممتدة بين 30 ماي و2 جوان, المتزامنة مع تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة.

وأوضح بيان للشركة أن هذا العرض الترويجي يتعلق بشراء تذاكر (ذهاب وإياب) على خط الجزائر-باريس-الجزائر “ابتداء من 24 ألف دج/177 أورو مع 30 كلغ من الأمتعة في غرفة الحمولة و10 كلغ في المقصورة, مع تقديم الوجبات المدرجة في سعر التذكرة”, مضيفا أن هذا العرض الترويجي الحصري “صالح لكل عملية اقتناء تذاكر خلال الفترة الممتدة ما بين 30 ماي و2 جوان 2024 بالنسبة للرحلات المبرمجة ما بين 8 و30 يونيو 2024”.

أما شراء التذاكر فسيتم إما على مستوى فضاء الشركة بالصالون الدولي للسياحة والأسفار الواقع بالجناح المركزي أو عبر شبكة البيع المباشر والوكالات المعتمدة لطيران الطاسيلي, حسب ذات المصدر.

وأضافت الشركة أن الطبعة ال23 من الصالون الدولي للسياحة والأسفار “ستجمع عديد المهنيين في مجال السياحة من العالم بأسره, مما يشكل أرضية مناسبة لاكتشاف آخر التطورات والابتكارات في القطاع”.

وتختص شركة طيران الطاسيلي (فرع مجمع سوناطراك بنسبة 100 بالمائة) في نقل مستخدمي المحروقات إلى جانب نقل الجمهور الواسع المحلي والدولي.