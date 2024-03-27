طيران الطاسيلي: تغيير في برنامج الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
بقلم عايدة.ع
أعلنت شركة طيران الطاسيلي، عن تغيير في برنامج بعض الرحلات المبرمجة خلال يومي الثلاثاء و الأربعاء 26 و 27 مارس 2024، حسب بيان للشركة.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذا التغيير جاء بسبب الظروف الجوية السيئة. المترتبة عن اضطراب جوي نشيط يمس المناطق الشمالية و بعض المناطق الجنوبية للوطن.
وعليه نحيطكم علما أنه قد يتأثر جدول الرحلات المنتظمة لهذا الثلاثاء و الأربعاء 26 و 27 مارس 2024. حسب المصدر نفسه.
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