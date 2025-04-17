طيران الطاسيلي تنال شهادة “إيوزا” الدولية الخاصة بالسلامة التشغيلية

نالت شركة طيران الطاسيلي، وللمرة الثامنة على التوالي، شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” الخاصة بالسلامة التشغيلية (إيوزا). والتي تعد مرجعا عالميا في مجال السلامة التشغيلية في قطاع النقل الجوي.

وحسب بيان للشركة، فإن هذه الشهادة تكتسي أهمية خاصة هذه السنة، إذ تم الحصول عليها وفق المنهجية الجديدة للتدقيق التي اعتمدها الإتحاد الدولي للنقل الجوي. والمعروفة بالنهج القائم على المخاطر.

كما تهدف هذه المقاربة “الحديثة” إلى استهداف المخاطر الخاصة بكل شركة طيران وتعزيز فعالية وصرامة عمليات التدقيق.

وأكدت طيران الطاسيلي “فرع مجمع سوناطراك”، أن هذا الانجاز “يجسد إلتزام طيران الطاسيلي الدائم بضمان أعلى معايير السلامة. والامتثال التنظيمي، والتحسين المستمر لعملياتها كما يعد اعترافا دوليا بجهود فرق الشركة للحفاظ على الريادة والامتياز في هذا المجال.

بالمناسبة، أكد المدير العام لطيران الطاسيلي عبدالصمد وريحان، في تصريح أورده البيان. أن “الحصول للمرة الثامنة على شهادة إيوزا وفقا للنهج الجديد القائم على المخاطر. هو مصدر فخر ومسؤولية كبيرة، وهو دليل واضح على عزمنا جعل السلامة أحد الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا”.

كما تجدد شركة الطاسيلي من خلال هذا الإنجاز التزامها بتوفير رحلات آمنة لمسافريها. وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميا.

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