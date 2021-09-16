طيران ترانسافيا: هذا عدد الرحلات وأسعار التذاكر من وإلى الجزائر شهر أكتوبر

ستسير شركة الطيران الفرنسية ترانسافيا رحلات تجارية إلى الجزائر في أكتوبر المقبل في إطار إعادة فتح الحدود.

وطرحت شركة الخطوط الجوية الفرنسية منخفضة التكلفة تذاكر للبيع لجميع رحلات العودة المجدولة من ثلاثة مطارات فرنسية. ويتعلق الأمر بكل من مطار باريس أورلي وليون ومونبلييه. حيث تم تسخير رحلات مباشرة إلى المطارات الجزائرية الثلاثة التي تخدمها الرحلات الدولية الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة.

هذه تواريخ الرحلات الجوية المبرمجة عبر ترانسافيا من فرنسا إلى الجزائر أكتوبر المقبل

باريس أورلي – الجزائر: 2 و 7 و 9 و 12 و 16 و 19 و 28 و 28 أكتوبر

باريس أورلي – وهران: 4 و 11 و 18 و 25 أكتوبر

مونبلييه – الجزائر: 6 و 13 و 20 و 27 أكتوبر

ليون – الجزائر العاصمة: 5 و 12 و 19 و 26 أكتوبر.

تذاكر الجزائر.. هذه أسعار ترانسافيا في أكتوبر

لا تزال رحلة ليون – الجزائر هي الأغلى في ترانسافيا. حيث يبلغ سعر التذكرة 480 أورو. بغض النظر عن تاريخ المغادرة في أكتوبر. أما رحلة مونبلييه – الجزائر فتنطلق أسعار التذاكر من 394 أورو ذهاب فقط.

وفيما يخص رحلة باريس أورلي – قسنطينة تنطلق أسعار التذاكر من 320 يورو ذهاب فقط. ويتم عرض رحلة باريس أورلي – وهران بـ 320 أورو ذهاب فقط.

وأخيراً، تنطلق أسعار رحلة باريس أورلي – الجزائر العاصمة من 320 أورو. للإشارة فإن الأسعار قابلة للتغيير حسب الطلب.