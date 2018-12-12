طيران طاسيلي تعلن إفتتاح خط جديد الأغواط- الجزائر

أعلنت شركة شركة طاسيلي للطيران، بداية من يوم الأحد، عن إفتتاح خط جوي داخلي جديد الجزائر- الأغواط –الجزائر، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان للشركة.

وحسب بيان طاسيلي للطيران، فإن هذه الرحلة الداخلية الجديدة، سيتم برمجتها كل يوم أحد إبتداء من 16 من الشهر الجاري إلى غاية 28 فيفري المقبل .

وبإمكان المسافرين الراغبين التنقل على متن طائرات طاسيلي للطيران، حجز نذاكرهم عبر بوابة الشركة على شبكة الأنترنيت ( www.tassiliair ).

وذلك بإستخدام بطاقات الدفع عن بعد أو التقرب مباشرة من نقاط البيع المعتمدة التابعة للشركة.