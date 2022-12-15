طيران طاسيلي توضح بخصوص الخط الجوي الرابط بين الجزائر وباريس

أوضحت طيران طاسيلي، اليوم الخميس، أنها قامت ببعض التعديلات على بعض الرحلات. في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر مارس 2023. والمتعلقة بالخط الجوي الدولي المنتظم الرابط بين الجزائر العاصمة وباريس شارل ديغول.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى طيران طاسيلي، كريم بحار، أن الشركة قامت ببعض التعديلات. على بعض الرحلات في الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر مارس 2023. على أن يتم تعزير هذه الرحلات في الفترة الصيفية للجمعية الدولية للنقل الجوي. والممتدة من 27 مارس إلى غاية 28 أكتوبر من السنة القادمة. والتي تعرف زيادة في الطلب من طرف المسافرين المقيمين بالتراب الوطني أو من طرف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج.