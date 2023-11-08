طيران طاسيلي يعزز رحلاته الداخلية

أطلق طيران طاسيلي خط جديد منتظم، سيعزز من برنامج رحلاتها الداخلية، وهذا ابتداء من 14 ديسمبر القادم.

وأعلنت طيران الطاسيلي، عن توسع شبكة نقلها الداخلية المنتظمة، من خلال إطلاق خط جديد منتظم يربط الجزائر العاصمة بعين صالح وتمنراست ذهابا وإيابا. كل يوم اثنين وخميس، ابتداء من 14 ديسمبر 2023.

كما أشارت الشركة، إلى أن هذا الخط تم إحداثه لضمان خدمة عمومية إضافية لصالح الجماعة المحلية الوطنية.

وشهد قطاع النقل الجوي المنتظم على مستوى طيران الطاسيلي تعزيزات مهمة. إذ شهدت ولاية بشار تنظيم رحلتين اسبوعيتين جديدتين انطلاقا من يوم 5 جويلية المنصرم. وهذا كل يوم أحد وأربعاء. كما شهدت ولاية وادي سوف إدراج خط إضافي مبرمج كل يوم أحد، تعزيزا للبرنامج الحالي.

ويجدر الذكر أن طيران الطاسيلي شركة فرعية لمجمع سوناطراك بصفة 100%، متخصصة في نقل محترفي القطاع النفطي وشبه النفطي. والنقل المنتظم الداخلي والدولي، منذ مارس 2013.