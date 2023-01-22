طيران طاسيلي يعلن عن تحويل مؤقت لهذه الرحلات

أعلنت Tassili Airlines أنها ستقوم بتحويل رحلاتها المجدولة من مطار Tassili Airlines Strasbourg-Entzheim إلى مطار Basel-Mulhouse-Freiburg.

وقالت إنه بسبب الإغلاق المؤقت، للعمل على مدرج الهبوط الرئيسي لمطار ستراسبورغ إنتزيم (فرنسا). ستنقل شركة طيران طاسيلي رحلاتها مؤقتًا إلى مطار بازل – مولهاوس – فريبورغ، وذلك في الفترة من 14 مارس إلى 14 أفريل 2023.

ويمكن للمسافرين الراغبين في القيام برحلات TAL حجز تذاكرهم عبر واجهة الويب الخاصة بالشركة www.tassilia Airlines.dz. وإجراء عمليات الشراء الخاصة بهم عبر الإنترنت، أو من خلال التواصل مع وكلائهم المعتمدين.