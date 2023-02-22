طيران لوفتهانزا يخطط لإلغاء 34 ألف رحلة جوية من جدوله الصيفي

تخطط شركة الطيران الألمانية Lufthansa لإلغاء حوالي 34000 رحلة طيران مقررة لموسم الصيف، حيث تتعامل الشركة مع نقص الموظفين.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن شركة الطيران وافقت بالفعل على جدولها الصيفي لعام 2023، وفقا لوسائل إعلام أجنبية

كما قال المتحدث الرسمي إن لوفتهانزا عدلت جدول الصيف من فرانكفورت وميونيخ، مؤكدة أنه سيتم قطع عدد كبير من الرحلات.

وعلى الرغم من التخطيط لخفض أكثر من 30 ألف رحلة جوية من جدولها الصيفي. قالت لوفتهانزا إنه سيتم إبلاغ جميع المتضررين مسبقًا حتى لا تتسبب الإلغاءات في الثانية الأخيرة بأي إزعاج.

كما سيتم إبلاغ الركاب في وقت مبكر قدر الإمكان، حتى يتمكنوا من أخذ ترتيبات بديلة بالإضافة إلى تعديل خطط سفرهم.

بصرف النظر عن التعامل مع نقص الموظفين، تأثرت لوفتهانزا أيضًا بإضراب الموظفين الذي وقع يوم الجمعة.

بسبب إضراب ليوم كامل في فرانكفورت وميونيخ وشتوتغارت وهامبورغ ودورتموند وهانوفر وبريمن في 17 فيفري. اضطرت شركة لوفتهانزا إلى إلغاء أكثر من 1300 رحلة جوية.

وتعليقًا على الأمر، قال عضو مجلس إدارة شركة لوفتهانزا، مايكل نيجيمان. إن شركة الطيران تأسف لتأثير هذه الضربة على الركاب وشدد على أن نظام النقل الجوي ضعيف للغاية.

كما أبلغت شركة الطيران الركاب المتأثرين بهذا الإضراب بالإلغاء، ومن أجل تسهيل الأمر عليهم. قالت لوفتهانزا إنها قدمت حلولًا بديل ، مثل تذاكر القطار، وقسائم الوجبات، والإقامة الليلية للمسافرين المتضررين.

وتسبب الإضراب الذي استمر 24 ساعة، والذي أثر على مطارات فرانكفورت وميونيخ وشتوتجارت وهامبورغ ودورتموند وهانوفر وبريمن. في إزعاج العديد من الركاب الأسبوع الماضي ونُصح جميع الركاب بالامتناع عن السفر إلى المطارات.

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