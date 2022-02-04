طيف طليقة زوجي يحوم حول عشي وقد يخرب بيتي

أنا إنسانة متزوجة من رجل سبق له الزواج وقد طلق زوجته بسبب مشاكل لم أشأ الخوض فيها، حيث أنني قبلت الإرتباط بهذا الإنسان لماله والترف الذي غمرني به، ولم أخمّن فيما قد ينساق عليّ بعد الزواج، خاصة وأنّ من إرتبطت به له بنت من زوجته الأولى التي تعتبر مربط الفرس في قصتي وسببا في معاناتي.

فطليقة زوجي و بعد ان فشلت في زيجتها و على ما يبدو حنت لزوجها الأول و باتت تبحث عن مرفأ السلام الذي كانت فيه، و قد كانت حجتها في الأمر البنت التي كانت تجمعهما حيث كانت تستشيره في أمورها بدءا من الدراسة إنتهاءا بمسألة الزيارات التي كانت يقوم بها لها كل أسبوع، لأتفاجأ بها ذات مرة تزورنا في بيتنا بدعوى أنها إصطحبت الفتاة التي إشتاقت إلى والدها.

طيف طليقة زوجي يحوم حول عشي وقد يخرب بيتي

وأكثر ما يحز في نفسي أن زوجي تغيرت نظرته لطليقته حيث أنه بات يصفها الناضجة التي لم تكن على هذا النحو سابقا، كما أنه أصبح يطري عليها و على تصرفاتها و طريقة تعاملها معه ومع إبنته ، لدرجة صرت أرى الحنين لها في عينيه، ما جعلني اليوم متوجسة من قرار أن يقدم زوجي بإعادة زوجته إلى عصمته.

التائهة ن.شيراز من تيارت.

الرد:

تخطئ العديد من الفتيات عندما ترتبطن بشاب مهما كان مستواه و أخلاقه ، لا لشيء إلا لتحققن حلم إرتداء الثوب الأبيض، وهن تتجاهلن مصيرهن بعد ذلك، وكأن دواليب الحياة تتوقف عند هذا الحد فحسب إلا أنها تتعداه إلى ما هو أبعد وأنأى.

كان من الأرجح عليك أختاه قبل أن تقبلي بالارتباط بهذا الرجل الذي باتت حياتك معه أشبه بالكابوس أن تخمني في سبب تطليقه لزوجة هو اليوم يطري على أخلاقها على مرأى و مسمع منك، كما أنه كان عليك أيضا أن تسألي زوجك عن سبب اهتمامه المفاجئ بمن كانت في الأمس تحمل اسمه و تزوجت منن أخر تفشل في زيجتها فطفت على سقف حياتكما معا.

من الأرجح أيضا و عوض أن تكوني متجهمة ومتأثرة بهذا القدر، لأن الأهم أن تقومي بحماية بيتك من الدمار الذي يحدق به هذا ‘ن كانت هذه الزوجة حقا تبحث عن هدف من هذا القبيل.