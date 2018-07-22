طيف “كوربيس” يحُوم من جدِيد في أروقة “الفاف” !!

تستمرت التسريبات والشائعات التي تحيط بمنصب المُدير الفني القادم للمنتخب الوطني، إذ تداولت وسائل إعلام عربية وأوروبية أسماء جديدة.

من بينها المُدرب الفرنسي رولان كوربيس، الذي كَشفت مصَادر فرنسية وأخرى قطرية أنه من بين الأسماء المطروحة على طاولة “الفاف”.

خصوصا أن السيرة الذاتية للمُدرب السابق لإتحاد العاصمة تتوافق مع بعض المعايير التي حددها الرجل الأول في مبْنى دالي ابراهيم.

يذكر أن النجم الفرَنسي زين الدين زيدان، سبق وأن نصح “الفاف” في 2010، بتعيين كوربيس على رأس العارضة الفنية للخضر.