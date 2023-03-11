“طيموشة” تضع مولودها الأول

وضعت، الممثلة الكوميدية، مينة لشطر، المعروقة بـ “طيموشة” مولودها الأول، حيث تم تسميته على بركة الله “سيلان”.

وكتبت مينة لشطر “طيموشة” على صفحتها الرسمية فايسبوك، “بتاريخ 8 مارس جاء سيلان إلى الدنيا”. تابعة “ليس كل شيء يأتي بسهولة، الكل مرتبط معا وهذا ما أريد أن يتعلمه ابني في يوم من الأيام”.

وكانت أصداء إعلامية، قد أعلنت غياب “مينة لشطر” عن سباق رمضان، لهذا العام، بسبب حملها.

آخر أعمال الممثلة “حب الملوك”

وكان آخر أعمال “طيموشة”، المسلسل الكوميدي الرومنسي “حب ملوك”، الذي أبدعت فيه رفقة بطل “ساعد القط” محمد بوشايب، بمقاطع كوميدية. تبرز موهبتهما الكبيرة، وحسهما الفكاهي الذي تعود عليه الجمهور الجزائري.

كما يعتبر المسلسل عمل مشترك ببطولة جزائرية وتونسية، ويضم العديد من النجوم الجزائريين والتونسيين. من إخراج نصر الدين السهيلي وسيناريو فاتن الشاذلي.

كما يندرج المسلسل ضمن الدراما الاجتماعية، وهو مسلسل عائلي 100 بالمائة. يروي قصة عائلة أرستقراطية تعيش العديد من الأحداث والصراعات.

ويتشارك بطولة المسلسل كل من الممثلين التونسيين والجزائريين منهم من الجانب الجزائري، مينة لشطر ومحمد بوشايب، وسعاد سبطي ومراد أوجيت وأحمد زيتوني. كما يشارك من الجانب التونسي، كل من الفنانة منى نور الدين، وفتحى المسلماني، والشاذلي العرفاوي، ومريم بن مامي. وتم عرض مسلسل “حب ملوك”، في قناة النهار، خلال رمضان 2022. حيث تم عرض مسلسل “حب ملوك”، في قناة النهار، خلال رمضان 2022.