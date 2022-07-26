طي ملف “LPP” هذه السنة.. 16 ألف سكن ترقوي حر قيد الإنجاز

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نسيم غالم، عن تسليم أكثر من 43 وحدة بصيغة السكن الترقوي العمومي على المستوى الوطني.

وقال المدير العام نسيم غالم، في منتدى الشعب، أن مؤسسة الترقية العقارية تمكنت من إطلاق 43716 سكنا ترقويا عموميا تم منها تسليم 43142 وحدة. فيما تبقت 450 وحدة بولاية تلمسان و124 وحدة أخرى بالعاصمة، سيتم توزيعها خلال الأشهر المقبلة.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه سيتم قبل نهاية هذه السنة طي ملف برنامج الترقوي العمومي. استجابة للتعليمات التي أسداها وزير السكن والعمران والمدينة. كما أكد المتحدث أنّ المنصة الرقمية التي وضعتها المؤسسة لاستقبال الاكتتابات أعطت دفعاً كبيراً للتسجيلات. حيث أنها مكنت من بيع مخزون المؤسسة بسرعة.

أما بخصوص البرنامج الحر للمؤسسة، أكد غالم أنه يشمل 16 ألف وحدة سكنية هي حاليا قيد الانجاز. مؤكدا أنّ التسجيلات مستمرة على مستوى هذه المنصة إلى غاية استكمال المخزون المتوفر من الوحدات السكنية.