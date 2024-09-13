طُُحنت في خلاط.. نهاية مُؤلمة لملكة جمال!!

لقيت متسابقة سابقة في نهائيات ملكة جمال سويسرا، نهاية مأساوية ولا يتقبلها العقل، حيث خنقت حتى الموت ثم مزق زوجها جسدها بوحشية، ثم طحن رفاتها في خلاط.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست”، تم العثور على كريستينا جوكسيموفيتش والتي تبلغ من العمر 38 عاما مقتولة في منزلها شهر فيفري الماضي، بينينجن.

وتم احتجاز زوج الضحية، والذي يبلغ من العمر 41 عاما، لكنه استأنف إطلاق سراحه، والذي رفضته المحكمة الفيدرالية في لوزان، الأربعاء، بعد اعترافه بالقتل.

واعترف الزوج شهر مارس الماضي، بأنه قتل زوجته مدعيا أنه كان يحمي نفسه منها بعد أن هاجمته في وقت سابق بسكين.

لكن الخبراء الطبيين لم يجدوا أي دليل على دفاعه عن النفس، وحددوا سبب وفاتها على أنه الخنق.

وحسب تقرير هيئة التشريح فقد قطع الزوج جثة كريستينا باستخدام منشار كهربائي وسكين ومقص حديقة. وطحن بعض القطع في خلاط كهربائي وأذاب البعض الآخر في محلول كيميائي في غرفة الغسيل.

وقال الادعاء، أن الزوج توماس، قد ظهرت عليه طاقة إجرامية ونقصا في التعاطف. وقتل زوجته بدم بارد ثم حاول التغطية على الجريمة.

كما كشف الادعاء أن الزوج المتهم، خنق زوجته من قبل وضرب رأسها بالحائط، كما قال صديق سابق للضحية.

وعلقت ملكة جمال سويسرا السابقة كريستا ريجوزي، التي كانت صديقة لجوكسيموفيتش قائلة إن: “أمر فظيع. أنا مصدومة حقا. أفكر في إبنتيها. لقد كانت امرأة جميلة وطيبة القلب”.

وتُظهر صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حياة مثالية للزوجين. فقبل أسابيع من الجريمة، ذهب الإثنان في رحلة على بحيرة لوسيرن.

وتُوجت كريستينا بلقب ملكة جمال شمال غرب سويسرا ووصلت لنهائيات مسابقة ملكة جمال البلاد.