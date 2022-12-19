قناة النهار ظاهرة استنشاق مسحوق تحضير العصير..وزارة التجارة تفتح تحقيق بقلم قناة النهار نشر في 19 ديسمبر 2022 - 11:00 مسحوق تحضير العصير شارك غرِّد أرسل 10 0 ظاهرة استنشاق مسحوق تحضير العصير..وزارة التجارة تفتح تحقيق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/n2Hdl اقرأ أيضا حماية وحراسة الممتلكات الثقافية من أعمال التخريب.. من المسؤول ! قناة النهار 05 ديسمبر بعد 4 أيام من العملية الأولى..حجز 32 مليار و27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات في عملية جديدة قناة النهار 15 ديسمبر أحمد في رحلة البحث عن نبتة الضرو بتيسمسيلت قناة النهار 11 ديسمبر بسبب تكيس المبايض.. نساء يلجأن إلى حميات غذائية خاصة للإنجاب قناة النهار 06 ديسمبر صريح جدا : أقوى درس تعلمه الجزائريون في حياتهم قناة النهار 11 ديسمبر بعد الرّعب الذي عاشه المواطنين في حادثة قطار واد السمّار.. القبض على العصـ.ـابة المُتورّطة قناة النهار 16 ديسمبر للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية قناة النهار 03 ديسمبر وحيدة قروج: تعرضت إلى تهديد من ملكة جمال المغرب من أجل القفطان الجزائري قناة النهار 01 ديسمبر دلال خير: شقيقان مصابان بفقر الدّم الحاد ويحتاجان إلى عملية زراعة النخاع العظمي التي تجرى في الخارج قناة النهار 02 ديسمبر "سامية طبّوش :" نحتاج 20 مليون في الشهر باش نعيش عادي.. ومفيدة تردّ قناة النهار 09 ديسمبر