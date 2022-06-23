قناة النهار ظاهرة البناءات الفوضوية.. تعود من ولاية بومرداس بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جوان 2022 - 01:06 شارك غرِّد أرسل 47 0 ظاهرة البناءات الفوضوية.. تعود من ولاية بومرداس إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/k0rMa اقرأ أيضا بلعابد : الشروع في تجهيز المؤسسات التربوية باللوحات الإلكترونية بداية من هذه الصائفة قناة النهار 06 جوان طالع هابط: شاهد الحالة التي وصلت إليها عيادة غسيل الكلى بسيدي بلعباس قناة النهار 09 جوان زينب تذرف الدموع على المباشر بعد إتصال والدها وتعبيره عن إفتخاره بها وبنجاحها قناة النهار 15 جوان محطة خروبة تعيد فتح أبوابها بحلة جديدة بعد أشهر من الأشغال قناة النهار 05 جوان بجاية: المركب السياحي بمنطقة ثيغرمت..يجمع بين الطبيعة والبحر قناة النهار 03 جوان الشيخ النوي: الدولة تصرف الملايير لتوفير المياه وفي تيارت تصيبو تحت دارك قناة النهار 22 جوان درجات حرارة تصل إلى 45 درجة تحت الظل على هذه الولايات قناة النهار 17 جوان صريح جدا: شحال يصرف الشباب الجزائري في النهار؟ قناة النهار 02 جوان أولياء يتطلعون لمعدلات جيدة في البكالوريا..ماجيبش الباك وخلاص قناة النهار 13 جوان 52 دقيقة إقتصاد: الجزائر بقيادة الرئيس تبون.. حركية إقتصادية وقبلة المستثمرين قناة النهار 20 جوان