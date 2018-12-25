ظاهرة “الحرڨة” على منابر الأئمة يوم الجمعة

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أئمة المساجد في مختلف تراب الوطني، إلى التوجه عبر منبرهم داخل المساجد لتقديم نصائح وتحسيس الشباب حول خطورة ظاهرة الحرڨة.

وحسب منشور له اليوم الثلاثاء، عبر موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، أكد محمد عيسى على ضرورة إقامة حلقات داخل المساجد وندوات لإعطاء الدروس وموعضة للشباب حتى لا ينقادوا لهذا الإغراء الآثم.

حيث حدد الوزير، يوم 28 ديسمبر الجاري بتخصيص فقرات من خطبة الجمعة لتناول هذا الموضوع.

بعد أن أصبح الشباب يركبون قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل والتي تكون نتائجها على الأغلب وخيمة.