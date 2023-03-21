ظاهرة الوخز بالإبر.. وزير العدل يخرج عن صمته

كشف وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن 3 ولايات قد سجلت ظاهرة الوخز بالإبر.

وأفاد طبي من قبة زيغود يوسف، اليوم الثلاثاء، أن هناك تحقيقات امنية وطبية حول هذه الظاهرة.

وأضاف وزير العدل في ذات السياق ” لا داعي للقلق، الظاهرة احتويت، الدولة اخذت كل الاجراءات. نطلب فقط من المواطنين منح المعلومات لقوات الأمن. هناك استنفار امني قضائي طبي وتربوي. واحتوينا الظاهرة”.

وشدد وزير العدل على ضرورة محاربة الظاهرة، مشيرا أنه ستكون هناك رقابة صارمة على المحتوى.

وقد وجه الدرك الوطني دعوة إلى المواطنين للتبليغ عن أي حالة مشتبه فيها. بخصوص ظاهرة الوخز بالإبر لتسهيل عمل الجهات الأمنية.

كما دعت قيادة الدرك الوطني إلى تجنب التهويل قبل معرفة الأمور. مشيرة أن الجهات المختصة فتحت تحقيقات حول الظاهرة.

ويعيشُ الوسط التربوي في الجزائر على وقع انتشار “ظاهرة غريبة”. تتمثل في وخز التلاميذ بالإبر في المحيط المدرسي. وهو ما خلف حالة من الذعر في أوساط الأولياء.