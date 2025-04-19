ظاهرة جديدة في التسول تنتشر بوسائل النقل!

حذرت منظمة حمايتك، من إنتشار ظاهرة جديدة في التسول، بوسائل النقل المختلفة، يقوم بها أشخاص يدعون أنهم يجمعون التبرعات لإنقاذ أشخاص مرضى.

وحسب ما نشرته المنظمة على صفحتها بفايسبوك، يقوم المعنيون، بالصعود إلى الحافلات، وهم يرتدون “badge” يحمل إسم جمعيات وهمية. ويدعون أنهم يجمعون أموال لإنقاذ شخص مريض.

ويحمل المحتالون معهم، صورا وفيديوهات، للتأثير على المسافرين، وإيهامهم بالحالة الصحية المستعجلة لهؤلاء المرضى.

وحذرت المنظمة، من هذه الصيغة الجديدة في التسول، داعية المواطنين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وإبلاغ الشرطة والجهات المعنية.