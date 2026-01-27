ظاهرة جوية استثنائية..رياح تتجاوز 120 كلم/سا وأمواج تصل إلى 7 أمتار

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب رياح جد قوية، تتجاوز 120 كلم/سا.

كما أفادت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة، أن الولايات المعنية الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس. تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة. وستكون الرياح من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و80 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 90 كلم/س وتصل إلى 120/100 كلم/س يوم الأربعاء بين الساعة 14:00 و21:00 على الولايات الساحلية. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 21:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الخميس إلى الساعة 12:00 على الأقل.

كما أشارت النشرية الخاصة ذاتها إلى أن ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، بسكرة ستشهد رياح من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و80 كلم/سا وتصل وتتجاوز أحيانا 90 كلم/سا. وتصل إلى 120/100 كلم/سا يوم الأربعاء من الساعة 19:00 إلى غاية يوم الخميس على الساعة 01:00 على خاصة على الولايات الساحلية ومنطقة الأوراس. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 15:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الخميس إلى الساعة 06:00 سا.

كما ستشهد تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، النعامة، البيض، رياح من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و80 كلم/س وتصل وتتجاوز أحيانا 90 و100 كلم/س. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 15:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الخميس إلى الساعة 12:00 على الأقل.

وستعرف ولايات المسيلة، الأغواط، أولاد جلال، الجلفة رياح من غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 60 و80 كلم/س. وتصل وتتجاوز أحيانا 90 كلم/س. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 15:00 سا. وتستمر إلى غاية يوم الخميس إلى الساعة 12:00 سا على الأقل.

ومن جهتها، افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن بداية من الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة، ستشهد المناطق الساحلية الشمالية ظاهرة جوية اسثنائية. حيث سيكون البحر شديد الهيجان على طول الشريط الساحلي مع رياح جد قوية.

وأشارت خارطة الرصد الجوي، إلى أن الرياح ستتعدى 120 كلم/سا وأمواج عالية تصل إلى 7 أمتار في السواحل الغربية والوسطى والشرقية. كما ستشهد المناطق الداخلية هي الأخرى رياح تتراوح سرعتها بين 90 و120 كلم/سا.

وحسب النماذج ذاتها، فإن الأمطار ستكون حاضرة طيلة يوم الغد الاربعاء في الغربية ثم الوسطى الشرقية. و تكون أكثر غزارة في حدود الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء، في الجزائر العاصمة البليدة. تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، سوق اهراس، المدية، الشلف، تيارت، سيدي بلعباس.

وبالنسبة ليوم الخميس سجلت المصلحة نفسها بعض الزخات المطرية في المناطق الغربية والوسطى والشرقية. كالشلف، تيارت، غليزان، العاصمة بجاية سكيكدة، عنابة، جيجل.

