ظاهرة سرقة السيارات وتخريبها تثير استغراب واستياء المواطنين

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هذا وأكد وزير الصناعة أحمد زغدار، الخميس الماضي، أنه ولحد الساعة ولا أحد تحصل على اعتماد لملفات استيراد السيارات.

وقال زغدار الجلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الملفات توضع على مستوى اللجنة التقنية واللجنة التقنية فيها عدة قطاعات.

مشيرا، أنه تم بضع التصحيحات لدفتر الشروط، مضيفا أن قطاعه لايريد أن يكون هناك استيراد غير مراقب.

كما وضح وزير الصناعة أن الإمكانيات المالية محدودة، والاستيراد يكون لحاجيات السوق.

وقال وزير الصناعة، أن الوزارة تسعى إلى صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات.

كما أنه تم إدخال بعض التعديلات على نص دفتر شروط السيارات الذي سيصدر قريبا.

وأضاف وزير الصناعة خلال إستضافته بفروم الإذاعة الوطنية، الإثنين الماضي، أن ملف السيارات على الطاولة والهدف الحقيقي يكمن في صناعة حقيقية وليس نفخ العجلات. مشيرا إلى أن هناك إتصال مع أكبر المجمعات غير أن الظروف الصحية أثرت على ذلك.

وفيما يخص إستيراد السيارات، كشف الوزير ، أنه تم إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط وسيصدر قريبا. مؤكدا أنه يتضمن أشياء جديدة. حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملف بوزارة الصناعة.

بالمقابل وعن الأسعار، أكد الوزير أنها مرتفعة وحتى في العالم أسعار ها عرفت ارتفاعا جنونيا لأن المواد التي تصنع بالتايوان أصبحت نادرة وطرحت مشكلا عالميا. مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم معالجته قريبا عن طريق إصدار الشروط.

وبخصوص إستيراد الاشخاص للسيارات، أكد الوزير أن قطاعه لم تمنع إستيرادها للأشخاص بمالهم الخاص ولم تمنع أي أحد. مشيرا إلى أن هناك مغالطات في هذا الملف.

كما أنه بإمكان المواطنين الراغبين في الحصول عليها سنة 2021 -2022 إستيرادها من جانبهم الشخصي.