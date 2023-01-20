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قناة النهار

ظاهرة سـ.ـرقة المواشي تعود للواجهة.. والنهار ترصد صرخة موال من عين ياقوت بباتنة

بقلم قناة النهار
ظاهرة سـ.ـرقة المواشي تعود للواجهة.. والنهار ترصد صرخة موال من عين ياقوت بباتنة
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/blbgJ
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