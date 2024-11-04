ظاهرة فلكية استثنائية.. تقارب بين القمر وكوكب الزهرة!

سيكون عشاق الفلك على موعد مع ظاهرة فلكية استثنائية. حيث سيتمكنون من مشاهدة هلال القمر وكوكب الزهرة معا في سماء الجنوب الغربي بعد غروب الشمس مباشرة مساء يوم الثلاثاء 05 نوفمبر.

وفقا لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. سيظهر القمر والهلال على ارتفاع 15 درجة فوق الأفق. مما يوفر فرصة مثالية لعشاق التصوير ومراقبة النجوم للاستمتاع بهذا المنظر المدهش.

ويُتبر هذا الحدث تقارباً فلكياً رائعاً، حيث سيكون القمر والزهرة في أقرب مسافة لهما. بفارق لا يتجاوز 3.5 درجة من المركز إلى المركز.

كما أن هذا المشهد يوفر فرصة فريدة للتأمل في جمال السماء، ويشجع الفلكيين والهواة على إلقاء نظرة على هذا الحدث المذهل. إن رؤية القمر بجانب كوكب الزهرة، المعروف بلونه اللامع، ستكون تجربة لا تنسى، وستضيف لمسة من السحر إلى السماء الليلية.