ظاهرة فلكية بالجزائر غدا الجمعة

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”. في بيان له، أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية، غدا الجمعة.

وجاء في البيان: “أثناء تحركه في السماء. سيعبر القمر المتضائل على مجموعة نجوم الثريا الشهيرة (M45) وهذا يوم الـ13 ديسمبر بعد غروب الشمس على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. وبفاصل ظاهري قدره 0.6 درجة قوسية”.

وأوضح المصدر ذاته أنه يمكن الاستمتاع بهذه الظاهرة الفلكية بالعين المجردة أو بتلسكوب صغير. وذلك باتجاه الشرق على ارتفاع 28 درجة من الأفق.