ظاهرة فلكية بالجزائر غداً الخميس

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، في بيان له. أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية، غدا الخميس.

وجاء في البيان، “أن هواة الفضاء سيتمكنون غداً الخميس 5 سبتمبر 2024، مباشرة بعد غروب الشمس. من مشاهدة اقتراب القمر وكوكب الزهرة بالعين المجردة على ارتفاع 10 درجات من الأفق الغربي”.

وأوضح المصدر نفسه “أن هذا الاقتراب الفلكي سيكون جميلاً للغاية، حيث سيحدث على مسافة قصوى تبلغ 1.3 درجة من المركز إلى المركز”.