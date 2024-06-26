ظاهرة فلكية بالجزائر غدا الخميس

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، في بيان له، أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية، غدا الخميس.

وجاء في البيان، “أن عشاق السماء سيتمكنون يوم غد الخميس 27 جوان 2024، من مشاهدة تقارب جميل بالعين المجردة بين القمر وكوكب زحل وهذا على ارتفاع 40 درجة من الأفق في اتجاه الشرق قبل شروق الشمس.”

وأوضح بيان “craag”، أن “هذا الحدث الفلكي النادر سيقع عندما يكون زحل والقمر على بعد أقصى يبلغ 0.4 درجة من المركز إلى المركز.”