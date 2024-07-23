ظاهرة فلكية بالجزائر غدا الأربعاء

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، في بيان له، أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية، غدا الأربعاء.

وجاء في البيان، “أن يوم غد الأربعاء، بداية من الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي، سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الأفق الشرقي من مشاهدة شروق القمر وكوكب زحل. ”

وأوضح بيان “craag”، أن “هذا المشهد يعد تقاربًا فلكيًا رائعًا، حيث سيكون زحل والقمر في أقرب مسافة لهما، بفارق لا يتجاوز 0.4 درجة من المركز إلى المركز.”