ظاهرة فلكية تتكرر كل 33 عاما.. رمضان مرتين في هذه السنة

⁠يبدأ أول رمضان في 5 جانفي 2030، فيما سيبدأ رمضان الثاني يوم 26 ديسمبر من العام نفسه. ما يعني أن المسلمين سيصومون 35 يومًا في ذلك العام الميلادي

وكشفت الحسابات الفلكية لهيئة الشؤون الدينية التركية، أن شهر رمضان سيحل مرتين خلال عام 2030. وذلك بسبب الفارق الزمني بين التقويمين الميلادي والهجري.

ووفقا للبيانات الفلكية، سيبدأ أول رمضان في 5 جانفي 2030، ويستمر لمدة 30 يومًا. فيما سيبدأ رمضان الثاني يوم 26 ديسمبر من العام نفسه. ويستمر حتى مطلع عام 2031، ما يعني أن المسلمين سيصومون 35 يوما في ذلك العام الميلادي.

⁠ظاهرة فلكية تتكرر كل 32-33 عامًا

وفي حديثها للأناضول، أوضحت الفلكية في هيئة الشؤون الدينية التركية حميراء نور إيشلك، أن التقويم الميلادي يعتمد على دورة الشمس، فيما يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر. وهو ما يؤدي إلى فرق زمني يتراوح بين 10 و11 يومًا سنويًا. ما يجعل الأشهر الهجرية تتنقل بين فصول السنة المختلفة.

أضافت إيشلك: “هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد شهدت أعوام 1900 و1932 و1964 و1997. وقوع رمضان مرتين في السنة الميلادية ذاتها، وعادةً ما تتكرر مرو واحدة كل 32 أو 33 عامًا. ومن المتوقع حدوثها مجددًا بين عامي 2062 و2063”.

وأشارت إلى أن هيئة الشؤون الدينية تنشر حساباتها الفلكية الخاصة بالمواقيت الدينية حتى عام 2035 عبر موقعها الإلكتروني (vakithesaplama.diyanet.gov.tr). حيث يمكن الإطلاع على جميع المناسبات الإسلامية وأوقات ظهور الهلال خلال هذه الفترة.

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