ظاهرة فلكية تزين سماء الجزائر ليلة اليوم

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية “كراغ”، عن ظاهرة فلكية، ستميز سماء الجزائر ليلة اليوم الأحد.

وجاء في بيان للمركز، أنه وفي ليلة اليوم من 04 إلى 05 ماي 2025، ستكون زخات شهب إيتا الدلويات المرتبطة بمذنب هالي مرئية قبل الفجر.

حيث يمكن مشاهدة 50 شهابًا كحد أقصى في اتجاه الشرق على 25 درجة من الأفق.

وتستمد شهب إيتا الدلويات اسمها من كون مشعّها يقع في كوكبة الدلو، بالقرب من إحدى ألمع نجومها، إيتا الدلو.

وذكر المركز، أن هذا الغبار النيزكي يدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة تبلغ 65 كيلومترًا في الثانية.