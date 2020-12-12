ظاهرة فلكية تسببها مخلفات غبار كويكب.. شهب التوأميات يزين سماء الجزائر غدا الأحد

أعلن مركز رصد الزلازل والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، عن حدوث ظاهرة شهب التوأميات، غدا الأحد، على الساعة 21:07 بالتوقيت المحلي.

وتعد شهب التوأميات بالنسبة لمحبي رصد السماء واحدة من أفضل زخات الشهب وأكثرها غزارة طوال العام.

وحسب مركز رصد الزلازل والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، فإن سبب هذا الحدث هو مخلفات من غبار كويكب 3200 فايثون.

وأفاد مركز رصد الزلازل والفيزياء والجيوفيزياء الفلكية، أنه تم اكتشاف كويكب 3200 فايثون عام 1983.

ويمكن رصد شهب التوأميات في كل أنحاء الوطن على حسب الوضعية الجوية.

ومن المتوقع أن تصل إلى 120 شهاب في الساعة وقت الذروة.