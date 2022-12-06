ظاهرة فلكية جديدة تُرى بالعين المجردة يوم الخميس

سيكون سكان بعض الدول على موعد مع حدث فلكي مميز. كما سيكون بإمكانهم رؤيته بالعين المجردة. إذ سيختفي كوكب المريخ خلف القمر المكتمل.

وفي الساعات الأولى من الخميس المقبل، سيختفي المريخ تماما خلف القمر المكتمل. في حدث يعرف باسم “الاحتجاب”.

كما سيقترب القمر من المريخ في سماء الليل، يوم الأربعاء حتى تبدأ الظاهرة المنتظرة بالحدوث في الساعة 4.30 من صباح الخميس، بتوقيت غرينتش. وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية.

وفي حوالي الساعة 4.58 صباحا بتوقيت غرينيتش، سيختفي المريخ خلف النصف الغربي للقمر. وسيظهر مرة أخرى بعد حوالي ساعة من خلف الطرف الشرقي. وسيكون الإختفاء مرئيا عبر شمال أوروبا وغرينلاند وأميركا الشمالية، إلى جانب طرف شمال إفريقيا.

وبإمكان الراغبين في متابعة الحدث الفلكي، البحث عن التوقيتات المحلية عبر الإنترنت. حيث يمكن أن يختلف عدد الساعات حسب البلد. ويمكن رؤية الحدث بالعين المجردة. خاصة أن المريخ سيكون في أكثر حالاته سطوعا، بعد أن مر بالقرب من الأرض في 1 ديسمبر.