ظاهرة فلكية جديدة في الجزائر غدا الثلاثاء

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيا، اليوم الاثنين، أن الجزائر ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية، غدا الثلاثاء.

وجاء في البيان نشره المركز على صفحته في الفايسبوك، “غدًا، 30 جويلية 2024 حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي. سنكون على موعد مع استطفاف 5 كواكب مع القمر على طول دائرة البروج.

وأضاف البيان أنه “في اتجاه الأفق الشرقي، من اليسار إلى اليمين، ستظهر الكواكب المشتري والمريخ والقمر وأورانوس. ونبتون وزحل على مستوى المجموعة الشمسية”.

وأوضح البيان أنه “على الرغم من أن هذه الكواكب ستجتمع معًا في مجال ظاهري بزاوية قوسية 90 درجة، إلا أنها لن تكون جميعها مرئيةً بالعين المجردة، فقط كواكب زحل والمريخ والمشتري ستكون مرئيةً مع القمر، أما بالنسبة لأورانوس ونبتون، اللذين لا يمكن رؤيتهما بالعين المجردة في منتصف الليل، فلن يتم رصدهما في هذه الظروف إلا من خلال تلسكوب”.

للإشارة فإن القمر في تربيعه الأخير سيكون بمحاذاة التكتل المفتوح الثريا M45.