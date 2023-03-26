ظاهرة فلكية خيالية سيشهدها العالم نهاية مارس

في أواخر شهر مارس الجاري ، تتشكل صورة مذهلة عندما تصطف خمسة كواكب تحت القمر. في عرض يُشار إليه أحيانًا باسم استعراض أو محاذاة كوكبية.

وسيتمكن المشاهدون من الحصول على أفضل نظرة على المحاذاة – والتي ستشمل عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وأورانوس. – مساء الثلاثاء، بعد غروب الشمس مباشرة.

وسيصبح جزء كبير من العرض مرئيًا يوم الجمعة وسيظل مرئيًا خلال الأسبوعين المقبلين. وفقًا لما ذكره كاميرون هوملز، عالم الفيزياء الفلكية الحاسوبية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

وقال هوملز إن محاذاة مثل هذه تظهر كل بضع سنوات أو نحو ذلك. وسيكون الكثير منها مرئيًا بالعين المجردة، حتى في المناطق الحضرية ذات التلوث الضوئي الشديد. ويمكن رصدها في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي.

وسيكون الترتيب مرئيًا أسفل الهلال مباشرة. لتحديد العرض ، أوصى Hummels. بالتوجه إلى مكان يتمتع بإطلالة جيدة على الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة. عندما لا تزال خطوط غروب الشمس الملونة باقية وأصبحت السماء زرقاء داكنة ولكن ليس سوداء بعد.

وأسهل كوكب يمكن رؤيته هو كوكب الزهرة ، والذي يُطلق عليه غالبًا “نجم المساء”. لأنه ألمع كائن في سماء الليل بجانب القمر.

وسيظهر أورانوس بالقرب من كوكب الزهرة ، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب تحديد الكوكب البعيد بدون منظار. أو تلسكوب إلا إذا كنت تشاهد من موقع رئيسي بدون تلوث ضوئي.

تحت كوكب الزهرة وأورانوس سيكون كوكب المشتري وعطارد ، ويحلقان فوق الأفق. قد يكون من الصعب أيضًا التقاط عطارد بدون معدات خاصة. حيث يمكن أن يحجب وهج الشمس الكوكب.

لكن بالنسبة للمراقبين الحريصين ، سيكون الكوكبان مرئيين لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة بعد غروب الشمس ، كما قال هوملز.

لتتصدر موكب الكواكب ، سيجلس المريخ في خط مستقيم من كوكب المشتري وعطارد والزهرة وأورانوس والقمر. وأضاف هاميلز أنه من السهل اكتشافه بسبب لونه البرتقالي المميز.