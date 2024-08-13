ظاهرة فلكية رائعة تشهدها سماء الجزائر ليلة اليوم

في ليلة 13 إلى 14 أوت، ستشهد السماء ظاهرة فلكية رائعة، حيث سيكون كوكبا المريخ والمشتري قريبين جدًا من بعضهما.

وعلى الرغم من المسافة الكبيرة التي تفصل بينهما والتي تصل إلى مئات الملايين من الكيلومترات. فإن تأثير المنظور يجعلهما يظهران قريبين من بعضهما البعض.

ويمكنكم رؤية هذا الاقتران الكوكبي المجاور جداً بالعين المجردة أو بأداة رصد صغيرة. حوالي الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت الجزائر قبل شروق الشمس.

وسيكون الكوكبان مرئيان على ارتفاع 40 درجة فوق الأفق الشرقي. وسيكون الفارق بينهما 0.3 درجة قوسية فقط من المركز إلى المركز.

وسيظل هذا الاقتران مشابهًا جدًا في اليوم التالي، 15 أوت، ولكن بفاصل أكبر.

تجدر الإشارة إلى أنه هنالك اختلاف في لون الكواكب (مائل إلى الحمرة للمريخ ومائل إلى البياض للمشتري). كما سيكون قدر لمعان المريخ 0.85 وقدر لمعان المشتري (أكثر سطوعا منه قليلاً) 2,15 -.

ويتواجد هذان الكوكبان حالياً في كوكبة الثور. وعلى الرغم من وجود كوكب أورانوس في هذه الكوكبة أيضاً على يمينهما. إلا أنه لا يمكن رؤيته إلا من خلال تلسكوب صغير.