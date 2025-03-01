ظاهرة فلكية ساحرة تُزين سماء الجزائر اليوم بعد الغروب

سيتمكن عشاق السماء، اليوم السبت، بعد غروب الشمس مباشرة، على الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، من مشاهدة ظاهرة فلكية ساحرة.

وحسب ما نشره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيا، سيتمكن عشاق السماء في اتجاه الغرب من مشاهدة بالعين المجردة تقارب القمر وكوكب عطارد على ارتفاع 15 درجة من الأفق.

ويعد هذا المشهد اقترانا فلكيًا جميلاً، حيث سيكونان في أقرب مسافة لهما. بفارق لا يتجاوز 1.2 درجة من المركز إلى المركز بالقرب كوكب الزهرة التي ستكون على بعد 9 درجات من القمر.