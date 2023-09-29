ظاهرة فلكية سيشهدها العالم ليلة اليوم لن تتكرر حتى العام المقبل

سيشهد العالم اليوم الجمعة ظهور آخر قمر عملاق لسنة 2023، وهي اللحظة التي يكون فيها أقرب إلى الأرض. حيث سيبدو أكبر حجمًا وأكثر سطوعًا وسيتخذ ألوانًا معينة.

إن ظاهرة القمر العملاق تحدث عندما يكون النجم في مداره الأقرب إلى الأرض. على بعد حوالي 356.500 كيلومتر من الأرض.

ومع ذلك، فإن متوسط ​​مسافة القمر عن الأرض يبلغ حوالي 382.900 كيلومتر، وفقًا لموقع Space.com.

وبالتالي يمكن أن يبدو القمر أكبر بنسبة تصل إلى 14% ولكن أيضًا أكثر سطوعًا بنسبة 30% وفقًا لوكالة ناسا.

هذا القمر، الأقرب إلى الاعتدال الخريفي، يُطلق عليه أيضًا لقب “قمر الذرة” من قبل السكان الأصليين في شمال شرق أمريكا.

وكان وجوده يعلن عن الوقت من العام الذي يجب فيه حصاد المحاصيل الصيفية مثل الذرة. ويمكن للعمال بعد ذلك الاعتماد على وضوحه للعمل أثناء الليل.

وسيظهر القمر العملاق اعتبارا من غروب الشمس الساعة 7:30 مساء، وسيبقى في السماء حتى الساعة 7:30 صباح اليوم التالي.