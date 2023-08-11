ظاهرة فلكية فريدة سيشهدها العالم هذا الأحد

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري عن تفاصيل مرور كوكب الأرض بمنطقة حطام مُذنب Swift-Tuttle.

وسيحدث ذلك يوم 13 أوت بوقوع زخة شهب البرشاويات. وهي أفضل زخات الشهب السنوية التي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك. إلى أن هذه الشهب تأتي بفعل دخول الأرض في منطقة بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle. الذي تم اكتشافه عام 1862، مؤكدًا أن عدد زخة شهب البرشاويات يصل إلى 60 شهاب في الساعة عند الذروة.

وتابع الدكتور أشرف تادرس: تستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 جويلية إلى 24 أوت. ويبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أوت. مؤكدًا أن تسقط الشهب كما لو كانت آتية من مجموعة فرساوس/ برشاوش، وهو سبب تسميتها.

وأوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء. متابعًا: أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة. بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب.

ويمكن رؤية بقايا مذنب Swift-Tuttle على شكل نيازك تُمطر السماء بغزاره بمعدل 60 شهاب كل ساعة دون توقف.