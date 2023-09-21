ظاهرة فلكية فريدة من نوعها تزين سماء الوطن العربي ليلة اليوم

يصل كوكب عطارد إلى استطالته العظمى الغربية الصباحية، عند أقصى مسافة زاوية من الشمس. فجر غدًا الجمعة 22 سبتمبر 2023. وهي فرصة لرصد الكوكب فوق الأفق الشرقي قبل شروق الشمس بحوالي 60 دقيقة تقريبًا.

وأوضحت الجمعية الفلكية السعودية، أنه لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل. ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس، حيث سيظهر عطارد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان. إلى أعلى موقع شروق الشمس وأسفل كوكب الزهرة الساطع.

ومن الممكن استخدام المنظار في حال كانت السماء ليست صافية تماما بالقرب من الأفق.

كما أكدت الجمعية في بيان أن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومدارة يقع بين الأرض والشمس. لذا فهو يقع بالقرب من الشمس كما يرصد في سماء الأرض. ولكن صباح الأحد المقبل سيكون الكوكب بزاوية 17 درجة غرب الشمس.

ونظرًا لحركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة بيضاوي الشكل. فإن استطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة.

وبشكل عام أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه. فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي. والأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.

وفي أوت الماضي، وصل كوكب عطارد، إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية تبلغ 27 درجة من الشمس. وستكون الأمسيات في غضون أسبوع تقريبًا من هذه الليلة. وهي أفضل الفرص لمشاهدة الكوكب بالعين المجردة الذي يبلغ لمعانه −0.3 باتجاه الأفق الغربي بسماء الوطن العربي.

كما بدأ كوكب عطارد في الظهور مع انتقال السماء نحو الظلمة، وسيكون أعلى يسار كوكب الزهرة بالنسبة للراصد.