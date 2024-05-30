كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الخميس، عن ظاهرة فلكية فريدة من نوعها ستشهدها الجزائر غدا الجمعة.

وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أن القمر سيتقارب في فجر يوم 31 ماي 2024. وهو في طور التربيع الأخير مع كوكب زحل. ليصبحا على مسافة درجة قوسية واحدة تقريبًا في السماء.

وتابع مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية هذا التقارب الفلكي. سيكون مرئيًا بالعين المجردة على ارتفاع حوالي 30 درجة فوق الأفق الجنوبي الشرقي. في تمام الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.