ظاهرة فلكية فوق الكعبة المشرفة ليلة اليوم

تشهد الساعات المقبلة واحدة من أهم الظواهر الفلكية وهي التعامد الثاني للقمر على أطهر بقاع الأرض الكعبة المشرفة.

وأعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهرة أن سماء مكة المكرمة. ستتزين اليوم الجمعة بالتعامد الثاني للقمر وهو الأخير لهذا العام.

وتبدأ لحظة التعامد في تمام الساعة الـ07.07 صباحًا بتوقيت غرينتش. وسيكون التعامد الثاني للقمر على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة المكرمة.

ويكون القمر مضيئًا بنسبة تتجاوز الـ40%، وعلى مسافة 395.321 كيلومتر ويأتي ذلك بالتزامن مع شروق الشمس.

ويساعد حدوث تلك الظاهرة من كل عام على تحديد موقع القمر والأجرام السماوية بشكل أكثر دقة. بالإضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية لمعرفة اتجاة القبلة بطريقة بسيطة في عدة دول ومناطق حول العالم.

ويظل القمر مرئيًا في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب في الأفق الشمالي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء.

كما أكدت الجمعية الفلكية بجدة أنه يرصد بسماء السعودية اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب. بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2024 وبداية الليل.

وتابعت فلكية جدة عبر حسابها على منصة إكس، أنهما سيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.