ظاهرة فلكية مميزة تزين سماء الجزائر سهرة اليوم

كشف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، “الكراغ” عن حدوث ظاهرة فلكية مميزة في السماء، مساء اليوم السبت.

ووفقا لبيان “الكراغ ” سيتمكن عشاق السماء في رؤية ظاهرةٌ فلكيةٌ تتمثل في تقارب القمر مع كوكب زحل.

وذلك من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي بعد غروب الشمس، في اتجاه الجنوب الشرقي على ارتفاع 42 درجة فوق الأفق.

وستكون فرصة لمشاهدة هذين الجرميين بالعين المجردة، وتبلغ المسافة الزاويّة بين القمر وكوكب زحل حوالي 2.5 درجة قوسية.

وللاستمتاع الأمثل بهذه الظاهرة الفلكية، يُنصَح بالابتعاد عن مصادر الإضاءة الاصطناعية، لما لذلك من دور في تحسين ظروف الرصد.