ظاهرة فلكية مميزة تُشاهد في سماء الجزائر.. يمكنك رؤيتها في هذه الحالة

تعرف الجزائر غدا الثلاثاء 22 جويلية 2025، قبيل شروق الشمس حوالي الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت المحلي، ظارة فلكية مميزة . حيث سيقتربُ القمر المتناقص من كوكبي المشتري والزهرة.

وسيظهر هذا الاقتران في جهة الشرق على ارتفاع يقارب 22 درجة فوق الأفق. حيث ستكون هذه مناسبة مميزة لمشاهدة الهلال برفقة الزهرة والمشتري بالعين المجردة.

وتبلغ المسافة الزاويّة بين القمر والزهرة حوالي 10 درجات قوسية، وبين القمر والمشتري حوالي 15 درجة قوسية.

وللحصول على أفضل رؤية، يُنصح بالابتعاد عن مصادر الإضاءة الاصطناعية.